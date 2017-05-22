Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Toyota Vitz под управлением девушки 1987 года рождения сбил ребенка во дворе дома №150 по улице Попова. Инцидент произошел вечером 21 мая.
Изначально о ДТП сообщили в паблике Barnaul 22. "Попова, 150, по словам очевидцев, девушка за рулем автомобиля во дворе сбила ребенка", — отметил автор заметки.
В городской ГИБДД подтвердили информацию об аварии, уточнив, что травмы в результате наезда получил мальчик 2010 года рождения. Ребенок был госпитализирован.
Комментарии
30 ти летние девушки они такие
Девушки любого возраста ездят так, как будто им все должны. Слабый пол, привыкли по жизни.
Да, что одни девушки что ли такие?!! У нас во дворе позавчера мужик зрелый-перезрелый на внедорожнике так разогнался, что колёса засвистели, когда я сознательно встала на пути. Потому как во дворе дети, мячи, велосипеды, бумеранги и т.п.
да не в привычке дело,просто они такие с рождения,а уже потом был выработаны такие правила что им надо уступать так как они же девочки, чтобы избегать конфликтных ситуаций.в них есть что-то от коровы.