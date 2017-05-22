Фото: pixabay.com
Специалисты предупреждают, что период наиболее высокой активности клещей продлится в Алтайском крае до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
В настоящий момент специалисты успели обработать от клещей 1829 гектаров (96%) из 1900 территорий санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций, территорий кладбищ.
Читайте также: Куда обращаться, если укусил клещ?
Напомним, активность клещей в этом году в регионе началась с 26 марта. С этого момента за помощью обратились уже 4038 человек. Летальных случаев в регионе нет. В 7,5% случаев в клещах выявлено наличие вируса клещевого энцефалита. Пострадавшим от укуса людям ввели иммуноглобулин.
Комментарии