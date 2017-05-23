В преддверии приближающегося 1 июня сотрудники редакции ИА "Амител" немного поностальгировали и вспомнили свое детство. Нас интересовало все: и папин фотоаппарат, и велосипед. Мы с нетерпением ждали Нового года и дня рождения, любили купаться и заводить новых друзей. В фотогалерее вверху размещены наши детские фотографии.
А какими в детстве были вы? Делитесь с нами своими фотографиями из детства. Загружайте снимки в наш альбом во "ВКонтакте" "Когда я был маленьким". Рассказывайте забавные истории о себе-малыше в комментариях и получайте призы.
Подробности конкурса — на нашей страничке во "ВКонтакте".
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С мальчиком на велике фотка перевернута