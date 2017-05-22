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Итальянка подала в суд на свою соседку из-за того, что кот, как оказалось, жил у обеих женщин сразу и носил две клички одновременно. Об этом пишет РИА Новости.
Издание пишет, что кот по кличке Бантик через два года жизни у одной хозяйки начал жить еще и у ее соседки. Последняя, в свою очередь, также приютила животное и дала ему свою кличку — Текила.
Все выяснилось, когда одна из женщин решила сменить место жительства вместе с котом. Но другая подала заявление в полицию о краже. Тогда вторая итальянка не захотела переезжать без питомца и подала апелляцию.
"Судьи расценили, что доказательств того, что не оснащенный микрочипом кот был украден, нет. Не обнаружены также свидетельства того, что им владеет первая женщина, за исключением медицинской книжки. Потому кота вернули предполагаемой похитительнице", — пишет издание.
Но одна из женщин не согласна с таким решением суда. Поэтому, скорее всего, будет еще один суд.
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