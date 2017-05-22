Лето — время надевать купальник, но чтобы похвастаться хорошей фигурой, нужно привести ее в форму. Для этого стоит начат правильно питаться, а чтобы вам было проще это сделать, читайте наши рецепты и худейте правильно, вкусно и полезно.
Салат с манго, пекинской капустой и копченой курицей
Что потребуется?
- Желтое манго — 1 шт.
- Пекинская капуста — 6 листиков
- Копченая курица — 200-250 г
- Томат — 1 шт.
- Орехи кешью — 2 ст.л.
- Соль и перец по вкусу
Как готовить?
Листья капусты промыть и обсушить, порезать на небольшие кусочки. Манго почистить, удалить косточку, мякоть нарезать кубиками. Томат разрезать пополам, ложкой удалить семена, мякоть мелко порубить. Курицу нарезать ломтиками, покрошить орехи. Все соединить в салатнице и залить оливковым маслом.
Постный салат с нутом и фасолью
Что потребуется?
- Нут — 50 г
- Белая фасоль — 50 г
- Стручковая фасоль — 200 г
- Томаты черри
- Красная луковица — 1 шт.
- Оливковое масло
- Сок лимона
- Петрушка, кинза, листья салата, пара веточек сушеного тимьяна
- Соль и перец по вкусу
Как готовить?
Нут и фасоль замочить, а после отварить. Стручковую фасоль тоже отварить и порезать. Все сложить в салатницу, добавить разрезанные пополам черри и нашинкованный полукольцами красный лук. Поливаем овощи заправкой из оливкового масла и лимонного сока. Солим, перчим и добавляем травы и специи.
Фруктовый салат
Что потребуется?
- Киви — 2 шт.
- Банан — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Гранат — 0,5 шт.
- Сироп фруктовый — 2 ст. л.
Как готовить?
Салат из свеклы
Что потребуется?
- Свекла - 3-4 шт.
- Яйцо — 4 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Кефир — 1, 5 ст.
Комментарии
аливье - вот нормальный салад, ну или из одуванчиков, с яйцом и майонезом праздничный
смогу только со свеклой сделать
силетки то добавь
да, риально только из свеклы