Проект планировки и проект межевания парка "Юбилейный" (улица Гущина, 148), который еще в конце прошлого года отправляли на доработку, пока не готов. Об этом ИА "Амител" сообщили в администрации Барнаула.
Разработчиком проекта выступил комитет по строительству, архитектуре и развитию города совместно с МУП "Архитектура". Согласно документу, в заброшенном "Юбилейном" планировалось разместить спортивно-оздоровительные объекты, спортивные площадки, аттракционы, административные здания, благоустроить парк и заасфальтировать дорожки.
12 сентября 2016 года горожане проголосовали против проекта.
В первоначальном варианте предполагалась вырубка значительной части леса для размещения спортивных, рекреационных, инфраструктурных и административных объектов.
Проект был отправлен на доработку, предположительно, до 1 апреля 2017 года. Но он до сих пор находится в разработке. Причины задержки в администрации не сообщили.
"Разработчикам проекта направлены предложения в части увеличения зеленых зон и организации благоустройства береговой линии р.Пивоварки", — отметили в администрации.
Справка ИА "Амител"
Всего летом 2017 в Барнауле работает семь парков культуры и отдыха: "Эдельвейс", "Арлекино", "Лесная сказка", "Солнечный ветер", "Барнаульская крепость", "Экстрим", "Центральный". Все парки очистили от мусора, обработали от клещей, проверили качество воды и почвы, испытали аттракционы. В Барнауле летом 2017 года в парках будет работать 174 аттракциона, из них восемь новых.
О парке
Место, где в годы ВОВ были пороховые склады, а потом кладбище японских военнопленных, стало парком в начале 50-х годов. На территории "Юбилейного" тогда появилась танцплощадка, заасфальтированные дорожки, кафе и даже бассейн. В 70-х годах появились многочисленные аттракционы. Изюминкой парка стал самолет ТУ-104, внутри которого детям показывали мультфильмы.
Но жизнь популярного парка закончилась с развалом Советского Союза.
В 1991 году "Юбилейный" (а точнее, муниципальное предприятие "Парк культуры и отдыха "Юбилейный") официально перестал существовать: его ликвидировали как учреждение и лишили статуса парка. С этого времени у него нет хозяина. Это лишает кого-либо ответственности за его сохранение, поддержание порядка и развитие.
Но, несмотря на это, здесь часто гуляют барнаульцы, проводят свои занятия различные спортивные клубы, а студенты и экологи — исследования. Нередко территория парка становится своеобразным "полигоном" для барнаульских ролевиков. С другой стороны, парк часто становится местом свалки строительного и бытового мусора.
Парк — это 51 гектар леса (общая площадь — 57 га). Находится в одном из самых заселенных районов Барнаула (Поток). Здесь протекает река Пивоварка, растут уникальные деревья, например, 50-летние дубы, а также лиственница, береза и липа. Однако нет освещения, лавочек, урн для мусора, каких-либо развлечений, почти все пешеходные дорожки в парке разрушены, система канализации очень устарела.
Пока что по генеральному плану развития Барнаула территория может использоваться только для размещения садов, парков и скверов. Парк имеет рекреационный статус и не может быть застроен жилыми домами.
Но в городском бюджете не то что на развитие площадки, даже на ее содержание денег нет. Всем давно понятно: парк спасет только частный инвестор. Вопрос в том, как найти золотую середину: и деньги привлечь, и зеленые насаждения сохранить.
В рейтинге экологического развития городов России, составленном Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Барнаул занимает 14-е место из 94 городов. Основные категории и показатели рейтинга – исследование воздушной среды, качества воды, обращение с отходами, доступность общественного транспорта, энергопотребление и т.д.
Долгие годы судьба парка интересовала только общественников. За 25 лет "простоя" он так и не нашел себе инвестора. 2017 год может стать поворотным в его судьбе. Однако за парк еще придется побороться.
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В идеале — сохранить его статус рекреационной зоны. Это на законодательном уровне защитит парк от вырубки и застройки жилыми комплексами. Но если арендатор все же придет, власти придется предложить ему привлекательную площадку. Здесь обязательно согласование проекта планировки парка с общественностью.
Александр Карлин, губернатор Алтайского края:
"Есть практика, когда создаются современные площадки для досуга и отдыха людей, и при этом не травмируются природные объекты. Но к этому вопросу надо подходить осторожно и внимательно. И, конечно, приход инвестора не должен означать, что там все живое ликвидируют".
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