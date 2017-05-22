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Китайский лидер Си Цзиньпин попросил США не предпринимать односторонних жестких мер в отношении Северной Кореи в течение 100 дней — за это время Пекин намерен сам повлиять на политику Пхеньяна.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Asahi, речь об этом велась на встрече Си Цзиньпина с американским президентом Дональдом Трампом, которая состоялась еще в начале апреля.
В рамках переговоров Трамп, как отмечается, напомнил, что 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай. Это, в свою очередь, по мнению американского лидера, дает Пекину мощные рычаги воздействия на Пхеньян.
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При этом утверждается, что Трамп пригрозил введением санкций против ведущих китайских компаний, сотрудничающих с Северной Кореей, если Пекин не использует рычаги воздействия.
В ответ Си Цзиньпин запросил 100 дней на оказание давления на Пхеньян.
Комментарии
пиндос начал строить китайца!?
Америкосы даже Китай нагнули.
Хорошо у нас Путин есть. Так бы тоже нашу экономику подорвали. А то, что зп ниже румынских это либералы виноваты. Путин не при чем
США мировой полицейский, занимается тем, чем и должен заниматься.