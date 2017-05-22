Пользователи социальных сетей сегодня активно обсуждают инициативу барнаульской участницы праймериз "Единой России" Марины Чаузовой.
В преддверии выборов в барнаульскую гордуму потенциальная народная избранница предложила переименовать краевую столицу в Путинберг или Путинград.
Большинство пользователей соцсетей отнеслись к этой идее негативно. Другие стали проявлять креатив и размышлять, как еще можно переименовать город. Среди новых названий, которые могли бы появиться на карте России, Санкт-Путинбург, Путин-на-Оби, Лос-Путинос.
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Комментарии
Карлсберг)))
в честь Карлина)
пусть тётенька переезжает в Ленинград со своей инициативой, но после Гулага конечно же)
а больше то проблем у ЕР нет!!!!
В соцсетях говорят,что одна де бил ка ляпнула,а другие де би лы мусолят)))
Теперь ее обязательно возьмут в депутаты..... Дядя Вова ей подарит мандат.)
видимо пользователи соцсетей не понимают, что единственный способ выбраться региону из ж.... - стать столицей всея Руси.
География как раз оптимальна. С учетом нацеленности на импортозамещение - вполне реально. Плюс экология. А уж перевезти столицу в условный Путинград, гораздо проще чем в условный Барнаул. Поэтому я всеми руками за.
А почто не не назвать Ходорггадом Берлин,Овалградом-Фашингтон,Вениктоградом-Велижановку?
Путинуславабад.
одна де бил ка ляпнула,а другие де би лы мусолят)))
Плюсану пожалуй.
А мусолят это Путенбуржци...))))
Ога, а чо только Барнаулу такая "честь"? Давайте всю страну переименуем в Путиностан или Путинляндию, а россиян в путиноидов.
Потрошенкосити?
Ходорград?
Карамурзинск?
Каспарянск?
Гудковск?
Рыжковск?
Ройзманск?
Коховск?
Сабчаковск?
Рыльно-боженск?
Хе, хе,хе!
Посмотрел на Марину Чаузову вконтакте. Жесть. Амик не пускает ссыль. Погуглите сами. Слабонервным не смотреть.
Зачем люди недалекого ума баллотируются в думу?
Илья, потому что сейчас спрос на таких, особенно в думе.
Совсем с головой барышня не дружит
Для начала нужно что-то построить, сделать хорошее, а сейчас... Не заслужил.
Потомки хлопца оценят и воздадут по заслугам, а в н.в. очережное зализывание, не более...
Лишний раз убеждаюсь, что вся ЕР состоит из недоумков, Последние праймЕРиз это наглядно показали.