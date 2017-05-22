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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торжественно встретил в храме Христа Спасителя мощи святого Николая Чудотворца, которые доставили в Россию из Италии в воскресенье, 21 мая. Об этом пишет РЕН ТВ.
Представитель РПЦ отметил, что сейчас очень важно присутствие Николая Чудотворца. Он назвал Николая Чудотворца первым святым на Руси во все времена.
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Также патриарх отметил, что наши верующие привыкли считать его русским святым, но на самом деле он ни по национальности, ни по культуре не был связан с Россией.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Москве мощи пробудут с 21 мая до июля в храме Христа Спасителя. После этого мощи отвезут в Санкт-Петербург.
Мощи привезут в Россию впервые за 930 лет. За это время мощи никогда не покидали итальянского города Бари.
Комментарии
Спецборт с мощами в аэропорту встречала рота почетного караула. По-моему, РФ по своему основному закону до сих пор является светским государством, а это значит, что никакой роты почетного караула там быть не должно.
Фу, какая мерзость. Заниматься расчленением трупов и возить куски по всему миру.
"Мощи будут круглосуточно охраняться Центром спецназначения вневедомственной охраны Росгвардии - его сотрудники имеют соответствующую профподготовку и опыт.
Каждый день правопорядок будут охранять свыше тысячи военных и сотрудников Росгвардии. Их служба организована в две смены по полсуток. Особое внимание уделяется верующим с детьми, паломникам с ограниченными возможностями и пожилым людям - всем, кому необходима помощь и внимание." (с)
Ау, священнослужители проясните ситуацию - почему с останками человеческими такая карусель по миру и можно ли это......
А зачем такая охрана?