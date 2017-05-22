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КамАЗ, груженный грунтом, перевернулся на Ипподромской улице в Новосибирске поздним вечером 21 мая.
О ДТП сообщили в паблике АСТ-54. "На Ипподромской магистрали, недалеко от пересечения с улицей Военной, напротив торгового центра "Аура", самосвал КамАЗ, груженный грунтом, завалился на бок", — отметил автор заметки.
По информации городской ГИБДД, за рулем грузовика находился мужчина 1984 года рождения. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на разделительный бордюр, после чего грузовик опрокинулся.
Шоферу оказали помощь в больнице, после чего он покинул медучреждение.
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