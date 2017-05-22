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Умирающий слон упал на мужчину, который выстрелил в него во время охоты в Зимбабве и раздавил последнего насмерть. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщается, погибшего мужчину звали Теунис Бота. Он был профессиональным охотником. У погибшего была фирма по организации охоты на диких животных. Во время сафари в Зимбабве у Гвай он с группой других любителей пострелять наткнулся на стадо слонов.
Отметим, что эта история вызвала резонанс среди интернет-пользователей. Одни сожалеют о смерти человека, а другие — думают, что его смерть заслуженна и скорбят по бессмысленно убитому животному.
Комментарии
слон выстрелил его глазами
охотник пал жертвой своей жертвы. Ну да, как-то не очень его жаль.
Просто охота прошла на ура но не у него....
слонов нельзя убивать