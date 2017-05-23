Специалисты рекламной группы "Продвижение" рассказали об особенностях использования и применения ультрафиолетовой печати.
Данный вид печати на сегодняшний день является одним из самых инновационных и экологичных методов нанесения полноцветных изображений. Специальные чернила переносятся непосредственно на поверхность материала, затем отвердевают под воздействием направленного свечения ультрафиолетовых ламп.
Использование ультрафиолетовой печати получило широкое распространение во многих сферах. Особой популярностью она пользуется в области оформления интерьеров и экстерьеров, а также в производстве рекламы и сувениров
Оборудование компании позволяет печатать по широкому спектру материалов:
- стекло
- зеркало
- оргстекло
- алюминий
- металл
- керамическая плитка
- ПВХ
- пластик
- МДФ
- мебельный фасад
- дерево
- самоклеющаяся пленка
- баннер
- холст
- жалюзи и другие
В компании "Продвижение" установлено современное японское оборудование фирмы Mimaki, которое демонстрирует высочайшее качество печати с превосходной детализацией и плавным переходом полутонов. Картинку можно рассматривать даже с самого близкого расстояния. Возможно печатать белым цветом, для сохранения цветопередачи на цветных материалах. Также возможна печать в несколько слоев и печать с приданием объема изображению. Примечательно, что напечатанное изображение абсолютно не выгорает на солнце.
Рекламная группа "Продвижение" приглашает к сотрудничеству дизайнерские студии, мебельные компании, рекламные агентства и всех, кому интересна высококачественная печать.
Более подробная информация, галерея работ, а также цены на услуги по печати можно узнать на сайте компании
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Телефон: (3852) 480-780
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 5д
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