Как интересно провести предпоследнюю весеннюю неделю, куда сходить, что посмотреть и чему научиться — все важные культурные мероприятия краевой столицы в традиционном гиде от Amic.ru.
Понедельник
Если вы еще не ходили в кино на новинки прошлых недель, то обязательно посмотрите фантастический триллер от режиссера Ридли Скотта "Чужой: Завет". В ролях зрители увидят Кэтрин Уотерстон, Майкла Фассбендера. Кроме того, среди премьер – "Охотник с Уолл-стрит". Не стоит упускать из виду фэнтези "Меч короля Артура" от Гая Ричи и фантастический боевик "Стражи Галактики. Часть 2". Любителям ужасов стоит сходить на картину "Прочь", а тем, кто неравнодушен к балету, прямая дорога на драму "Большой" от Валерия Тодоровского.
Вторник
В концертном зале "Сибирь" пройдет юбилейная программа коллектива Алтайского театра песни "Фа – Соль". Концерт получил название "Стиляги нашего двора", а начнется он в 18:00.
В театре драмы вновь объявили "Время "Ч". В 18:30 здесь пройдет читка пьесы известного барнаульского арт-критика, галериста и телеведущего Вадима Климова. "Как заставить себя смеяться" — так называется его произведение, победившее в краевом конкурсе драматургов "Авторская сцена Алтая" в 2016 году. Автор будет присутствовать и на читке, и на обсуждении.
В филармонии состоится концерт, посвященный 85-летнему юбилею Микаэла Таривердиева, "От первого мгновенья до последнего…", начало в 18:30.
Среда
В среду со своим моноспектаклем приедет знаменитый артист Дмитрий Дюжев. Его программа называется "Я люблю тебя, жизнь", барнаульцы увидят ее в 19:00 в театре драмы в рамках гастрольного тура по Сибири.
Четверг
В театре драмы можно будет посмеяться над комедией "Два ангела, четыре человека", а в ДК Моторостроителей в 19:00 – послушать песни Михаила Шуфутинского. Заслуженный артист РФ выступит при участии шоу-группы "Атаман", оркестра и вокального дуэта "ЛиАда".
Среди киноновинок недели "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". На большом экране зрители увидят Джонни Деппа, Орландо Блума, Джеффри Раша, Хавьера Бардема и других популярных актеров.
Пятница
В театре драмы пройдет показ спектакля "Пиковая дама". А в концертном зале "Сибирь"с оркестром выступит молодая талантливая солистка Молодежного ансамбля песни и танца "Алтая" Юлия Вереина. Ее программа "Я — деревенская" начнется в 18:30.
Кроме того, советуем посетить выставку "Абстрактная алгебра", на которой представлены работы художника Павла Бежацкого. Как объясняют в галерее "Республика ИЗО", где открылась экспозиция, он работает в стиле супрематический маньеризм. На выставке представлено более 40 новых и лучших произведений автора.
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