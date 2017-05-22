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В сети набирает популярность видео, где девочка решает задачу по математике. В условиях говорится о грибах, а в ответе девочка пишет про огурцы.
На вопрос мамы: " в чем заключается ошибка?" ребенок ответить не может. Родителям, чьи дети уже учатся в школе, видео понравилось больше всего.
"Как это все до боли знакомо!",- пишут они. Другие видят агрессию в поведении матери девочки.
Комментарии
Итоги реформы образования, чему радоваться - плакать надо.......
причем здесь реформа???
Мамаша, агрессивная, ребенок боится ее и за страхом не замечает ошибки своей.
эта мамаша агрессивная??? вы че - бредите?вы еще агрессии не видели