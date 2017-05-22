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Полиция в Алтайском крае начала проверку после ДТП, произошедшего 19 мая, в котором пострадал инспектор ДПС на мотоцикле.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария случилась в Бийском районе. "Предварительно установлено, что водитель 1982 года рождения, управляя легковым автомобилем, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении служебным мотоциклом под управлением инспектора ДПС ГИБДД МУ МВД России "Бийское", — уточняют в правохранительном ведомстве.
В ГУ МВД уточняют, что сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей. При аварии инспектор получил телесные повреждения и был госпитализирован.
В рамках проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.
Комментарии
То же поди летел выпучив глаза как все мотоциклетники......