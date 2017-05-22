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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подчеркнула, что блогер Руслан Соколовский получил наказание не за атеизм, а за экстремистский характер его высказываний. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Омбудсмен подчеркнула, что суд вынес наказание не за то, что он ловил покемонов в храме, он выражал свое отрицание с использованием оскорбительной нецензурной лексики.
Между тем Татьяна Москалькова заявила о недопустимости уголовного преследования за атеизм. По ее словам, каждый россиянин может придерживаться свободы в вероисповедании, ведь это право закреплено в Конституции РФ.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , житель Екатеринбурга Руслан Соколовский получил 3,5 года условно по обвинению в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте устройств для скрытой записи.
Комментарии
Хорошая фото защитника, сразу всё понятно....
Не, ну тетя акценты смещает - ведь там было объвинение, что хлопчик отрицает существование Иисуса и пророка...
«У ТЕБЯ НИКОГДА НИКАКИХ ПРАВ НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ» © Левиафан
"Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписала официальное обращение к президенту США Дональду Трампу, в котором попросила главу государства помиловать российского летчика Константина Ярошенко, которого ранее приговорили в США к 20 годам заключения за контрабанду наркотиков."
Для Москальковой ловля покемонов страшней, чем контрабанда наркотиков?
Осудили за нецензурную лексику. Это - экстремизм. Это новое толкование статьи УК? Значит за любую нецензурную лексику (а кто эксперты?) можно получить реальный срок?
Готовы мальчишке жизнь сломать, наверно сами безгрешны думцы наши, и дети их не мажоры.