Самыми интернет-активными стали абоненты МТС из Первомайского района: с января по март они передали в 4,5 раза больше трафика, чем в среднем по региону.
На втором и третьем местах – Тальменский и Троицкий районы. С небольшим отставанием в ТОП-5 также вошли Благовещенский и Бийский районы.
Среди населенных пунктов края лидирует Барнаул, второе и третье место у Бийска и Рубцовска.
В Барнауле же наибольшее количество трафика потребляют жители Индустриального, Железнодорожного и Ленинского районов.
В целом в первом квартале 2017-го продолжился рост потребления мобильного интернета. С января по март общий мобильный трафик в сети МТС в Алтайском крае вырос более чем в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, в 2,5 раза вырос объем 4G-трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая существенная динамика напрямую связана с улучшением покрытия действующей сети: в 2016 году МТС запустила в крае базовые станции формата LTE-1800, которые обеспечивают вдвое большее покрытие, чем традиционные базовые станции на частоте 2600 МГц.
В Алтайском крае мобильный интернет от МТС доступен порядка 90 процентам населения региона, а сеть 4G – половине жителей.
"По итогам первого квартала 2017 года треть всего data-трафика, переданного в крае, прошла в сети 4G. Мы объясняем такое увеличение спроса на мобильный интернет, прежде всего, значительным улучшением качества сети практически на всей территории края и запуском LTE-1800 в прошлом году. 4G-интернет есть во всех районах и в 12 городах нашего края, что позволило нам не только предоставить абонентам новые скорости, но и разгрузить существующую 3G-сеть. Мы ожидаем, что потребление мобильного интернета в регионе будет расти взрывными темпами и дальше, так как в течение всего года компания будет планомерно строить 4G-сеть в регионе", — отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
Комментарии