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Следователи возбудили уголовное дело после того, как во дворе частного дома в поселке Нарва Красноярского края нашли мертвого мужчину, а в самом доме – тела женщины и ребенка. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что тела были обнаружены рано утром в понедельник, 22 мая. Следствие полагает, что сначала мужчина убил жену и дочь, а затем свел счеты с жизнью. Тела девочки и женщины найдены со следами насильственной смерти.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух лиц". На месте трагедии работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Комментарии
нужно признать что соцорганы не работают. 90% семьям с детьми помогают родители. в кризис эти проблемы вылезают наружу