Депутат Алтайского Заксобрания от ЛДПР Евгения Боровикова получила казачий чин и стала заместителем атамана Сибирского федерального округа по работе с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба партии ЛДПР.
"21 мая заместитель руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Евгения Боровикова и и. о. координатора Индустриального районного отделения ЛДПР Кристина Юстус приняли казачью присягу и вступили в ряды Алтайской региональной общественной организации "Казаки Сибири" Союза Казачьих Войск России и Зарубежья", — сказано в сообщении партии.
Евгении Боровиковой присвоен чин подъесаула. Теперь она занимает должность заместителя атамана Сибирского федерального округа по работе с молодежью.
"ЛДПР всегда уважала и поддерживала казачество. Это прогрессивная сила нашей страны. Уверена, что в наше неспокойное время нужно возрождать подобные организации – там настоящие патриоты, защитники Родины. Вспомните, какой колоссальный вклад они внесли в наши воинские победы. Я вступила в ряды казачества, потому что считаю себя патриотом и хочу приносить реальную пользу. Мне нравится идеология казаков – люди вольные, но в любой момент готовые сплотиться и отреагировать на любую угрозу. Как говорится, им "за честь сложить за друга голову, и за Христа с улыбкой умирать!" - прокомментировала Боровикова.
Комментарии
Уже даже не улыбает. Куда идем?
Казачка Женя чёрта не боится........!
А что казачий, сразу в княгини !
Наш местный покемон)))
В полку ряженых - клоунов прибыло.
Что лдпр, что казаки, суть одна - клоуны.
Настоящие казаки, жившие в Запорожской сечи, вообще обходились без баб, а тут баба - зам.атамана. Откуда столько шизоидов понавылазило?
А кто это? Что за клоуны? Чем живут? Что производят? Какие услуги оказывают? Женя не в счет, тут всё ясно. Почему так много разговоров про этих непонятных, недобитых большевиками существ.