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Неравнодушные люди в Великобритании помогли тяжелобольному мужчине организовать свадьбу за сутки, сообщает "Лайф".
Отметим, что церемонию провели в субботу, 20 мая, в хосписе Спрингхилл в Рочдейле. 63-летний жених, а ныне муж, болеет раком. До болезни он хотел жениться на своей 45-летней подруге Тенерифе. Но из-за недуга от идеи пришлось отказаться.
Врачи поставили мужчине диагноз "рак двенадцатиперстной кишки" еще в марте. Медики считают, что дни пациента сочтены.
Свадьба была организована на пожертвования незнакомцев. Пара поженилась в субботу в кругу близких и друзей.
Комментарии
Не только англичане умеют что-то делать быстро.
Вот и президент России Владимир Путин 29 мая внезапно совершит незапланированный визит во Францию. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».
Представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать это сообщение отказался подтвердить его, но заявил: «Мы своевременно сделаем объявление».
Примерно в то же время, когда Владимир Путин будет находиться во Франции, поблизости, в Брюсселе, окажется президент США Дональд Трамп, который примет участие в саммите НАТО.