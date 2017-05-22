Фото: barnaul.org
Вторая волна паводка добралась до Барнаула — в настоящее время перекрыта дорога на остров Шубинский.
"В связи с выходом воды на дорогу проезжая часть на остров Шубинский в районе водопропускных труб снова перекрыта. Движение автотранспорта и пешеходов осуществляется через понтонный мост", — проинформировали в пресс-центре городской администрации.
Напомним, что критическая отметка Оби в Барнауле составляет 540 сантиметров. При достижении этого показателя начинается подтопление микрорайона Затон.
Читайте также: Вторая волна паводка: Обь в Барнауле устремилась к критической отметке
К утру 22 мая река поднялась уже до уровня 536 сантиметров.
В целом, согласно прогнозам специалистов, во время второй волны паводка уровень Оби может достигнуть около шести метров над нулем водомерного столба.
Комментарии
а где этот остров?