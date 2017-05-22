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Мужчину приговорили в Барнауле к 10,5 годам лишения свободы за убийство жителя краевой столицы.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, преступление было совершено в мае 2015 года, когда обвиняемый и малознакомый ему потерпевший находились в квартире последнего.
Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой потерпевшему было нанесено более 40 ударов. Мужчина умер на месте происшествия от обильной кровопотери.
"Кроме того, после совершения убийства подсудимый похитил из квартиры ноутбук и мобильный телефон", — также добавляют в прокуратуре.
В итоге суд приговорил обвиняемого к 10,5 годам лишения свободы. В данный момент вердикт не вступил в законную силу в связи с обжалованием стороной защиты.
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