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По-настоящему летняя погода установится в Алтайском крае во вторник, 23 мая. По прогнозам ЦГМС по региону, столбики термометров поднимутся до отметок +30...35 градусов.
Осадков в этот день не ожидают. Ветер 23 мая будет дуть южный, днём 7-12 метров в секунду с усилением до 17, в западных районах порывы до 17-22.
В Барнауле воздух прогреется до +31...+33 градусов. Ветер ожидают южный, ночью 4-9, днём 12-17 метров в секунду.
Напомним, в регионе с 20 по 26 мая местами в южных районах сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), в период с 22 по 26 мая в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).
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