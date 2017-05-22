Фото: aif.ru
Жители Красноярска поставили рекорд и вошли в Книгу рекордов России после того, как одновременно обнялись 438 человек. Об этом пишет "Российская газета".
Мероприятие прошло в воскресенье, 21 мая, в фанпарке "Бобровый лог". Здесь присутствовал представитель Книги рекордов России по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов, который и зарегистрировал рекорд. Все мероприятие сверху на камеру снимал квадрокоптер.
Акция была организована в рамках старта сбора волонтеров на зимние Всемирные студенческие игры, которые пройдут в Красноярске в 2019 году. Всего организаторы планируют набрать более пяти тысяч человек.
Комментарии