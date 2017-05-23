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БГЭС: потребуется 1,5 года, чтобы рассчитать корректный норматив на ОДН

, ИА "Амител"
На данный момент в системе много пробелов

Барнаульская горэлектросеть поддержала решение краевых властей в вопросе введения моратория на нормативы ОДН (содержание общего имущества). По мнению энергетиков, рассчитать сегодня корректный и справедливый норматив невозможно.

Специалисты БГЭС спрогнозировали расчеты за ОДН, которые население краевой столицы может получить в своих квитанциях уже в июле этого года. Если проект нормативов будет утвержден, 25% жителей на постоянной основе будут переплачивать за электроснабжение ОДН. Остальные 75 %, напротив, станут источником постоянных убытков для управляющих компаний и ТСЖ. Норматив не сможет компенсировать фактическое потребление электроэнергии в домах по общедомовым счетчикам.

Первая причина, почему установить норматив сегодня не представляется возможным, — отсутствие методологии, которую до сих пор не предоставил субъектам Минстрой России. Вторая – грубая замена аналогового метода расчета нормативов на расчетный способ.

Законодатель предложил использовать формулу, составляющие которой остаются спорными для всех участников рынка ЖКХ. Так, если раньше норматив рассчитывали на основе фактических показаний приборов учета того или иного дома и затем эти данные проецировались на другие похожие дома, то сейчас предложено использовать формулу, где всего две составляющие — годовое потребление электроэнергии на ОДН многоквартирными домами и площадь мест общего пользования. Однако на сегодняшний день ни один ресурсовик в Алтайском крае, предоставивший информацию в управление по тарифам, не обладает достоверными данными о площади. Данный факт неоднократно подтверждался на рабочих совещаниях ведомства. Этих данных нет и у управляющих компаний. Барнаульская горэлектросеть обслуживает свыше 2 000 многоквартирных домов, больше всех в крае, и только на 832 дома у поставщика есть корректные техпаспорта.

"Чтобы рассчитать справедливый и правильный норматив, нам потребуется минимум 1,5 года. С 1 января 2018 года заработает ГИС ЖКХ, куда будут обязаны внести данные Росреестр и миграционная служба. Затем в течение года у ресурсоснабжающих организаций появится возможность проанализировать эту информацию. И только к апрелю-маю 2019 года мы сможем сформировать норматив, который не вызовет нового общественного резонанса и не станет шоком для населения и для участников рынка ЖКХ. При этом остается совершенно очевидным, что при существующем многообразии домов, при разном состоянии внутридомовых сетей установить для всех единый норматив и фиксированный платеж за СОИ или ОДН – неудачная и нежизнеспособная идея. Не исключено, что в скором будущем она будет отменена вовсе. Правильное решение, которое устроит всех сейчас и в дальнейшем, – это расчеты по приборам учета", — комментирует текущую ситуацию генеральный директор БГЭС Иван Василиади.

 


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