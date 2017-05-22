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Эксперты выяснили, что причиной взрыва в больнице Бангкока оказалась бомба, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Khaosod.
Как сообщается, ЧП произошло утром в понедельник, 22 мая, в центральном районе столицы Таиланда в больнице Пхрамонгкутклао. Известно о 23 пострадавших. Взрыв прогремел в приемной для вышедших на пенсию должностных лиц. В основном люди пострадали от осколков.
Специалисты нашли на месте ЧП следы взрывчатки и проводов. Ранее СМИ писали, что инцидент мог случиться из-за утечки газа.
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