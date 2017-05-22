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Американский сенатор Маккейн оскорбил Путина и Лаврова

, ИА "Амител"
Американский сенатор считает, что главе МИД России "нечего делать в Овальном кабинете"

Фото: vlada.io

Сенатор США Джон Маккейн в очередной раз позволил себе оскорбительные слова в отношении президента России Владимира Путина, а также главы МИД России Сергея Лаврова, пишет РИА Новости.

Как сообщается, оскорбительные заявления были сделаны на передаче Fox News Sunday в тот момент, когда Маккейн говорил о недавней встрече Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне. Сенатор заявил, что российскому министру "нечего делать в Овальном кабинете". Также он назвал Лаврова "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" президента России.

Владимира Путина он  обвинил в том, что президент "применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Отметим, что сенатор и раньше позволял себе высказывать оскорбительные слова в отношении российских чиновников. Также он является приверженцем идеи об очередных санкциях против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

22.05.2017 15:54
Леня

Съездили бы ему морду набили, а то сейчас начнется переператься.

0  0
22.05.2017 16:12
- гость -

Над рф итак везде смеются, вполне нормальная реакция.

0  0
22.05.2017 16:18
дед

визде это в вашей кастрюлеголовой укропии?! там у вас походу с рождения сразу начинают смеятЦа! ха-ха!

0  0
22.05.2017 16:19
Кот.Без сапог.

"А ещё он назвал тебя земляным червяком"

0  0
22.05.2017 16:19
Алексей

А в чем собственно он не прав по сути?

0  0
22.05.2017 16:22
- гость -

"Вы знаете, обижаться мы не умеем" (c)

0  0
22.05.2017 16:28
- гость -

Чего еще можно ждать от полудурка-русофоба? только оскорблений. В общем в сша сейчас много таких.

0  0
22.05.2017 16:35
гость

Дядюшка Джо решил бы эту проблему очень быстро. Но, к сожалению его нет! Как не и той Великой страны которую он создал вместе с народом.

0  0
22.05.2017 16:36
гость

Дядюшка Джо решил бы эту проблему очень быстро. Но, к сожалению его нет! Как не и той Великой страны которую он создал вместе с народом.

0  0
22.05.2017 16:36
гость

Дядюшка Джо решил бы эту проблему очень быстро. Но, к сожалению его нет! Как не и той Великой страны которую он создал вместе с народом.

0  0
22.05.2017 16:43
8789

Если позволяют себя бить в Сирии, то что вы хотели получите заслуженные оскорбления и наезды господа либералы.Китаю вряд ли такое скажут...

0  0
22.05.2017 16:43
- гость -

Оскорбил? Окститесь, моська не может оскорбить слона. Перечитайте Крылова.

0  0
22.05.2017 16:46
Кот.Без сапог.

Алексей , ты - п......ас ! В чём я собственно неправ по-сути?!

0  0
22.05.2017 16:47
- гость -

обидеть того, кто не умеет обижаться, невозможно )

0  0
22.05.2017 17:18
Гонец из Пензы

а что оскорбительного? уверен, что лавров про себя знает гораздо больше маккейна, так что ему не должно быть обидно. может быть только досадно, что нельзя заткнуть рот всяким маккейнам, как некоторым особо разговорчивым россиянам

0  0
22.05.2017 17:22
- гость -

Маккейн забыл этой весной пролечиться в психбольничке, после вьетконговцев ему нельзя забывать про процедуры.

0  0
22.05.2017 17:23
- гость -

22.05.2017 17:18
Гонец из Пензы
досадно, что нельзя заткнуть рот всяким маккейнам, как некоторым особо разговорчивым россиянам

Гонец, неужто вам рот заткнули?

0  0
22.05.2017 17:37
Гонец из Пензы

"Гонец, неужто вам рот заткнули?"
==========
если я буду откровенничать, как маккейн, могут и заткнуть.
властям не сильно страшно, что пишут о них в интернетах, а вот если народ выйдет на улицы, чтобы громко выразить своё мнение, тогда власти напрягаются. такшта, для наших ужерживающих власть "элит" лучше уж пусть неудачЬники в сети ноют, чем покрышки жгут

0  0
22.05.2017 17:40
Гонец из Пензы

и кстати для этого же все эти болотные дела, нападения на Навального, выборочное хватание полицаями прогуливающихся на митинге людей. цель - запугать, чтоб сидели дома и не бузили. возмущён - выплесни в интернет. перестарался? могут закрыть за экстремизм (примеров масса)

0  0
22.05.2017 17:40
- гость -

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