Фото: vlada.io
Сенатор США Джон Маккейн в очередной раз позволил себе оскорбительные слова в отношении президента России Владимира Путина, а также главы МИД России Сергея Лаврова, пишет РИА Новости.
Как сообщается, оскорбительные заявления были сделаны на передаче Fox News Sunday в тот момент, когда Маккейн говорил о недавней встрече Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне. Сенатор заявил, что российскому министру "нечего делать в Овальном кабинете". Также он назвал Лаврова "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" президента России.
Владимира Путина он обвинил в том, что президент "применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".
Отметим, что сенатор и раньше позволял себе высказывать оскорбительные слова в отношении российских чиновников. Также он является приверженцем идеи об очередных санкциях против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США.
Комментарии
Съездили бы ему морду набили, а то сейчас начнется переператься.
Над рф итак везде смеются, вполне нормальная реакция.
визде это в вашей кастрюлеголовой укропии?! там у вас походу с рождения сразу начинают смеятЦа! ха-ха!
"А ещё он назвал тебя земляным червяком"
А в чем собственно он не прав по сути?
"Вы знаете, обижаться мы не умеем" (c)
Чего еще можно ждать от полудурка-русофоба? только оскорблений. В общем в сша сейчас много таких.
Дядюшка Джо решил бы эту проблему очень быстро. Но, к сожалению его нет! Как не и той Великой страны которую он создал вместе с народом.
Дядюшка Джо решил бы эту проблему очень быстро. Но, к сожалению его нет! Как не и той Великой страны которую он создал вместе с народом.
Дядюшка Джо решил бы эту проблему очень быстро. Но, к сожалению его нет! Как не и той Великой страны которую он создал вместе с народом.
Если позволяют себя бить в Сирии, то что вы хотели получите заслуженные оскорбления и наезды господа либералы.Китаю вряд ли такое скажут...
Оскорбил? Окститесь, моська не может оскорбить слона. Перечитайте Крылова.
Алексей , ты - п......ас ! В чём я собственно неправ по-сути?!
обидеть того, кто не умеет обижаться, невозможно )
а что оскорбительного? уверен, что лавров про себя знает гораздо больше маккейна, так что ему не должно быть обидно. может быть только досадно, что нельзя заткнуть рот всяким маккейнам, как некоторым особо разговорчивым россиянам
Маккейн забыл этой весной пролечиться в психбольничке, после вьетконговцев ему нельзя забывать про процедуры.
22.05.2017 17:18
Гонец из Пензы
досадно, что нельзя заткнуть рот всяким маккейнам, как некоторым особо разговорчивым россиянам
Гонец, неужто вам рот заткнули?
"Гонец, неужто вам рот заткнули?"
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если я буду откровенничать, как маккейн, могут и заткнуть.
властям не сильно страшно, что пишут о них в интернетах, а вот если народ выйдет на улицы, чтобы громко выразить своё мнение, тогда власти напрягаются. такшта, для наших ужерживающих власть "элит" лучше уж пусть неудачЬники в сети ноют, чем покрышки жгут
и кстати для этого же все эти болотные дела, нападения на Навального, выборочное хватание полицаями прогуливающихся на митинге людей. цель - запугать, чтоб сидели дома и не бузили. возмущён - выплесни в интернет. перестарался? могут закрыть за экстремизм (примеров масса)