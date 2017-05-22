Фото: vk.com/barneos22
Улицу Попова залило водой днем в понедельник, 22 мая, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"От АЗС на Попова до Павлика "глубокое синее море". И вроде положили новый асфальт, прочистили сливные колодцы, а толку", — сетует автор заметки.
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Горожане в комментариях полагают, что потоп связан с порывом на сетях, который мог произойти в результате опрессовки.
Между тем напомним, что в минувшую пятницу другой участок улицы Попова уже был залит водой.
Комментарии
Хана новому асфальту!!!
вроде-бы и трубы уже на советские, а на-ж тебе
Это стихия! Аварий таких не бывает!
Щас начнут копать новый асфальт, если он сам не уплывет, хотя там участками уже стали новый срезать)))