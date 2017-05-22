Фото: pixabay.com
Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского-водителя одной из дежурных частей Бийска, которого обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
По версии следствия, подозреваемый в течение нескольких месяцев, с августа по декабрь 2015 года, организовывал нелегальные азартные игры под видом осуществления внебиржевой деятельности.
"Посредством не посвященных в его преступные намерения администраторов он получал от игроков деньги, лично руководил и контролировал игровую деятельность, проводимую с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей и установленных в терминалах программ, а также получал от ее осуществления незаконный доход", — сказано в сообщении ведомства.
Уголовное дело в отношении бывшего стража порядка отправлено в суд.
Комментарии