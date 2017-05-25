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Я буду долго гнать велосипед: покупаем новый, готовим или меняем старый

, ИА "Амител"
Отличный выбор и сервис от магазина "Спортивный мир"

Да здравствует лето! Наконец пришло время достать свой любимый велосипед и кататься, кататься, кататься... Или купить нового "железного друга". Рассказываем, почему и то, и другое лучше сделать в магазине "Спортивный мир".

Хотите купить новый велосипед? Идите в правильном направлении! В магазинах сети "Спортивный мир" огромный выбор: Merida, Cayo, Focus, Welt, Durban и другие. Прогулочные, спортивные, горные и дорожные, взрослые и детские, модные и проверенные временем. Консультанты помогут подобрать оптимальный для вас вариант по возрасту, росту и весу.

А как насчет обмена старого велосипеда на новый? "Спортивный мир" предлагает уникальную для спортивного Барнаула акцию — "трейд-ин". Обменять старый велосипед на новый, более современный и функциональный, здесь стало возможным с 15 мая. При этом вам не придется тратить время на поиски покупателей для старого "двухколесного". Тут же подберете и новый. Подробности акции расскажут консультанты магазина.

Если вы не готовы расстаться с любимым велосипедом, не забудьте подготовить его к новому сезону — обратитесь в сервисный центр "Спортивного мира". Опытные мастера помогут вернуть велосипеду форму или отремонтируют его: смажут, подкачают, подкрутят, заменят детали. Хороший своевременный уход продлит срок жизни вашего "железного коня".

Нет возможности купить велосипед или доставить его до места катания? Возьмите напрокат в магазине на Комсомольском, 120. А еще и ролики, и скейты для всех возрастов и предпочтений. Тем более что далеко ходить не придется. На проспекте Комсомольском есть большой лесопарк "Изумрудный". Там можно накататься вдоволь и сдать, когда будет удобно. И никакой езды до парка по оживленным дорогам, никого неудобства в транспортировке.

В магазинах сети "Спортивный мир" есть все для активного отдыха и занятий спортом. Футбол, волейбол, баскетбол, единоборства, бег и фитнес — здесь только качественная, удобная и современная одежда и обувь на все спортивные случаи жизни. А еще палатки, рюкзаки, походная посуда, мячи, рыболовные снасти.

В каждом из магазинов сети не по-детски большой выбор одежды и инвентаря, велосипедов, скейтбордов и самокатов для детей.

В сети магазинов постоянно проходят акции.

Все подробности в магазинах и на страничке "Спортивного мира" во "Вконтакте".


Приходите за покупками в магазины "Спортивный мир".
Барнаул: проспект Комсомольский, 75, тел. 66-86-58
пр. Комсомольский, 87,
пр. Комсомольский, 120, тел. 66-95-60 — прокат, сервис.
Рубцовск, переулок Союзный, 6.
Бийск, пр. Коммунарский, 27.
Заринск, ул. Строителей, 25/1.
Черепаново, ул. Комиссаровская, 24.

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