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Житель Приморья получил пожизненное наказание за убийство беременной жены и трех детей в 2014 году, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло в частном доме, где жила семья. Мужчина убил близких, задушив их. Его супруга была беременна.
Сначала отца семейства признали невменяемым, однако повторная экспертиза показала, что мужчина осознавал фактический характер своих действий и мог руководить ими. Позже о том, что подозреваемый вменяем, подтвердили и в Московском исследовательском центре психиатрии имени В.П. Сербского.
Жителя Приморья судила коллегия присяжных, которая постановила, что он не заслуживает снисхождения.
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