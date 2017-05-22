Фото: barnaul.org
Новую мебель закупили и поставили в Алтайском краевом кардиологическом диспансере для удобства пациентов и сотрудников медучреждения. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В ведомстве уточняют, что в коридорах коечных отделений и кабинетах медицинского персонала появилось 80 новых мягких диванов. Также 20 новых обеденных столов закуплено для столовой, а в палатах пациентов было заменено 162 стула. Кроме этого, для врачей купили и заменили 34 письменных стола.
КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер" образован в 1988 году. Главный врач – Андрей Косоухов, врач-кардиолог высшей квалификационной категории. Штат – 746 человек, из них 161 врач, 297 — средний медицинский персонал. Около 66% врачей и среднего медперсонала имеют квалификационную категорию (высшую, первую, вторую). Работают 3 доктора медицинских наук и 13 кандидатов медицинских наук.
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