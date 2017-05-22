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Капитальный ремонт до 2043 года планируют провести почти в трех тысячах домов в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.
Данные работы будут проведены в рамках реализации приоритетного проекта "Качественные коммунальные услуги жителям Барнаула". Как рассказал сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин, проект нацелен на обеспечение устойчивой работы городского жилищно-коммунального комплекса.
"Наиболее значимой проблемой является содержание жилищного фонда в надлежащем состоянии. Одна из причин – ветхое состояние многоквартирных домов, большинство из которых построено в 40-70-е годы прошлого века. При этом капитальный ремонт в требуемом объеме не проводился. Еще одна причина – в недостаточном уровне ответственности жителей по содержанию общедомового имущества", — отметил глава горадминистрации.
По словам Дугина, в программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в период с 2014 по 2043 год включены 2 873 многоквартирных дома в Барнауле.
В данный момент выполнены работы по отдельным видам капремонта на 173 домах на сумму более 483 миллионов рублей.
В этом году муниципальный бюджет выделит на капитальный ремонт 48 многоквартирных домов 126,1 миллиона рублей.
Также Сергей Дугин акцентировал внимание на подготовке краевой столицы к отопительному сезону, отметив, что на капремонт инженерных коммуникаций было выделено 193 миллиона рублей.
"В летний период планируется отремонтировать 14,4 километра тепловых сетей, 3,2 километра сетей водоснабжения и водоотведения, 86 километров электрических сетей и 336 подстанций. До конца года по всем источникам будет освоено более 1,2 миллиарда рублей. Такой объем финансирования из года в год приближает нас к плановым значениям ремонтов на городских сетях жизнеобеспечения", — добавил сити-менеджер.
По словам Сергея Дугина, обеспечение барнаульцев качественными коммунальными услугами требует объединения усилий всех уровней власти.
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