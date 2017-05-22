Фото: pixabay.com
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей села Краснощеково, которые подозреваются в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
В ведомстве полагают, что охотники ночью на автомобиле вне сроков охоты отстрелили двух косуль. Таким образом, они причинили ущерб в размере 120 тысяч рублей.
Подозреваемым предъявлен иск на эту сумму. Свою вину они не признали. Тем не менее им грозит наказание до двух лет лишения свободы.
Комментарии