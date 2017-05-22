Фото: ria-glas.ru
Жительница Рубцовска привлечена к административной ответственности и приговорена к штрафу за телефонные оскорбления.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в феврале 2017 года женщина выражалась в адрес своей знакомой нецензурной бранью и писала ей СМС с оскорблениями.
"Данный факт был подтвержден аудиозаписью телефонного разговора, текстом входящих СМС-сообщений, данными от оператора сотовой связи об абонентских соединениях и входящих сообщениях заявителя, а также показаниями свидетеля, находящегося в непосредственной близости от заявителя", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В итоге в отношении рубцовчанки было возбуждено административное дело, материалы направлены в мировой суд. На женщину наложили штраф в размере 1000 рублей.
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