Фото: kino-teatr.net
Продюсер Анатолий Чижиков войдет в состав жюри Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", который пройдет с 18 по 22 июля. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Отметим, что Чижиков родился в алтайском городе Рубцовске. За свою карьеру он снял более 50 продюсерских работ, многие из которых заслужили награды крупнейших кинофестивалей страны, в том числе приз Международного фестивального совета "Лучшему продюсеру стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии" в рамках XXIV Открытого фестиваля кино "Киношок-2015".
Работы Чижикова имеют успех у зрителей. Многие из них были показаны на центральных телеканалах.
Чижиков являлся продюсером следующих фильмов: "Рокировка", "Найти мужа Дарьи Климовой", "Дом с лилиями", "Манна небесная", "Загадка для Веры", "Лузер", "Зимний роман", "Подари мне жизнь" и многих других.
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