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Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает наказание до 100 тысяч рублей за шум по ночам и в выходные дни, пишет "Российская газета".
Законопроект внесли вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета по труду Ярослав Нилов и депутат Владимир Сысоев. По словам политиков, особенно остро вопрос шума стоит в Москве, ведь в этом мегаполисе намечаются "ударные" темпы реновации жилья.
Депутаты уверены, что без этого закона риск нарушения покоя граждан и тишины в ночное время будет чрезвычайно велик.
В документе сказано, что шуметь запрещается с 22 часов до 6 часов не только в жилых домах, но и в гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения. Также штрафу предлагают подвергать и тех, кто производит шум, связанный со строительными, ремонтными, погрузочно-разгрузочными и другими работами, с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.
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