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"Погода нас не радует": алтайский вице-премьер рассказал о ходе посевной

, ИА "Амител"
Александр Лукьянов рассказал, как протекает посевная кампания в регионе

Фото: администрация Алтайского края

Большое количество осадков и ночные перепады температуры не могут радовать алтайских аграриев во время посевной кампании 2017 года. Об этом в понедельник, 22 мая, в ходе пресс-конференции рассказал первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

По его словам, комплекс весенне-полевых работ начался в этом году на неделю позже, чем планировалось.

"Все понимают, что это было обусловлено погодными условиями. Температура была невысокая, запасы влаги везде хорошие. Кроме этого, они поддерживаются еще теми осадками, которые прошли в последние две недели. Если посмотреть, то на нескольких территориях края выпало от 80 до 140% от месячной нормы. По предварительным прогнозам, та погода, которую обещают, нас не очень радует. Когда ночью резкое понижение температуры, а днем воздух прогревается до +30 градусов, контраст не идет на пользу сельскохозяйственной культуре", — сказал Александр Лукьянов.

Он отметил, что сев уже проведен на площади более 2 миллионов гектаров – это около 40% от всех площадей. Зерновые и зернобобовые засеяны на площади более 1,6 миллиона гектаров (около 40%). Сев таких культур, как ячмень, уже практически завершен. Пшеница же посеяна на площади 650 тысяч гектаров.

Александр Лукьянов напомнил, что в 2017 году в Алтайском крае все сельскохозяйственные культуры планируют посеять на площади 5,4 млн гектаров. Посевы зерновых и зернобобовых составят 3,6 млн гектаров. Яровой сев предстоит провести на 4,7 млн гектаров. Это будет на уровне прошлого года. Для работ запасено горючее, в полном объеме есть семена, подготовлена техника. Так, в прошлом году было приобретено техники на 7 миллиардов рублей. Кроме того, в прошлом году на 30% увеличилось количество озимых культур, которыми, по словам Лукьянова, нужно заниматься. Они приносят отличный урожай. Так, по некоторым районам он достигал 40-60 центнеров с гектара, но многое зависит от погодных условий.

Представитель правительства надеется, что в этом году урожай зерна в Алтайском крае будет на уровне прошлогодних результатов – в районе 5 миллионов тонн.

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Алтайский вице-премьер рассказал, как погода влияет на посевную
Понедельник, 22 Май, 20:09

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