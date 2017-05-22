Фото: popmech.ru
Мотоцикл, выполненный полностью из натуральных материалов, изобрел датский дизайнер Ритсерт Манс вместе со своим другом-ученым Питером Мооджи. Топливом для транспортного средства служат водоросли.
Как сообщает "Популярная механика", Мооджи выяснил, как можно вырастить водоросли естественным путем, в соленой воде. Уже после этого Ритсерт Манс из дерева изготовил раму мотоцикла. Также в конструкции использованы пробка и пенька.
Оригинальное транспортное средство было испытано на одном из пляжей.
Комментарии
Если бы наши ученые изобрели бы, то немедля бы засекретили.
Тут, вечные две проблемы - 1. "Бы" мешает; 2. Всегда, чего то не хватает.
Если бы наши ученые изобрели бы, то немедля бы засекретили.
Тут, вечные две проблемы - 1. "Бы" мешает; 2. Всегда, чего то не хватает.