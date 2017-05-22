Фото: auto-syndicate.ru
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности одной из барнаульских автошкол, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
"Кандидаты в водители в ходе обучения прошли меньшее количество часов по учебным предметам, чем это предусмотрено учебным планом образовательной программы. Темы учебных предметов, распределенные по рабочим часам образовательной программы, не соответствовали фактически выданным кандидатам в водители", — указывают в прокуратуре.
Кроме того, в автошколе не проводили часть практических занятий и промежуточную аттестацию обучающихся.
Также в организации не было принято мер к медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения. "Нарушения автошколой допускались и при заключении договоров об оказании образовательных услуг. Типовые договоры автошколы содержали условия, ограничивающие право кандидата в водители на односторонний отказ от его исполнения в случае обнаружения существенных недостатков образовательных услуг либо нарушения сроков их оказания, ограничения на возврат платы за обучение в случае расторжения договора", — констатируют в надзорном ведомстве.
В этой связи директору автошколы внесено представление о необходимости устранить нарушения.
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