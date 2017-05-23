Фото: avito.ru
Пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью 171 квадратный метр продают в центре Барнаула за 10,5 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Кирпичный дом, где расположено жилье, находится на улице Партизанской.
"Элитная двухуровневая квартира в престижном районе, под отделку, дизайн-проект готов", — сказано в объявлении.
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Квартира находится на последнем уровне многоэтажки. "Качественная застройка, высота потолков – пять метров, две лоджии, выход на крышу! Отличная инфраструктура", — также отмечает автор сообщения.
Комментарии
здурели продавашки
В этом живут?
видимо приятно думать что твоя недвижимость стоит 10,5 лямов.