Российская бронза и чемпионство шведов
Чемпионат мира по хоккею завершился. Мы болели, как могли. Искренне радовались победам российских спортсменов и переживали поражения. Матч за третье место был волнительным. Причем не только для хоккеистов, но и для болельщиков. Некоторые болельщики отмечали, что это был тот случай, когда бронза стала дороже золота. Интересно и то, что в матче Канада-Швеция многие российские любители хоккея болели за шведов.
"Ночь музеев – 2017"
А еще в эти выходные проходила акция "Ночь музеев". Только в Барнауле акцию посетило более 30 тысяч человек. По всей России работали тысячи площадок, где посетители не только узнавали что-то новое, но и, конечно же, фотографировались, а после делились снимками в соцсетях.
Путинград
Тема, которую обсуждали не только барнаульцы в соцсетях, но и жители соседних регионов, — переименование краевой столицы в Путинград или Путинберг. Напомним, что с такой инициативой выступила участница праймериз "Единой России" Марина Чаузова.
Amic.ru спросил у своих читателей в соцсетях: согласны ли они переименовать город? 79,6 % опрошенных признались, что они против переименования. 16,6 % согласились, чтобы город сменил название на предложенное. Другие высказывались в комментариях, говоря о переезде.
А дизайнеры из "Дорогобогато" пошли дальше и заменили буквы "Барнаул" в Нагорном парке, сменили надписи на дорожных указателях и создали герб будущего Путинграда.
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