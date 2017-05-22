Большинство россиян в возрасте 18-34 лет считают наиболее важными жизненными ценностями доход (15%), порядок и стабильность (11%), а также самореализацию (8%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Для 7% молодых людей также важна свобода, для 5% — личная безопасность, для 4% — патриотизм, для 3% — уважение окружающих.
Для людей старше 35 лет важнее всего стабильность (18%). Кроме того, они часто задумываются о доходе (13%).
Согласно результатам опроса, для людей в возрасте от 35 лет патриотизм более значим, чем для более молодых (8% против 4%), самореализация же занимает одно из последних мест (2%).
Согласно опросу, острее других нарушение ценностей переживает "поколение перестройки" (молодые люди в возрасте 29-34 лет), они сталкиваются с ним чаще, чем старшее поколение. Чаще всего молодежь сталкивается с нарушением ценностей в сфере ЖКХ и медицины.
Говорится в исследовании и про основные "болевые точки" молодежи: "Для различных групп молодежи (после ЖКХ и медицины): для поколения 00-х (18-20 лет) — образование (27%) и политика (27%); для поколения 90-х (21-28 лет) — получение госуслуг (33%), политика (32%); для поколения перестройки (29-34 лет) — работа (32%) и политика (35%)".
Комментарии