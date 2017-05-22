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Депутаты ГД предлагают штрафовать россиян за анонимный Интернет

, ИА "Амител"
Закон может вступить в силу с 1 января 2018 года

Фото: theins.ru

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий административное наказание за обеспечение анонимного доступа к Интернету и мобильной связи, сообщает "Росбалт".

Заключение договоров об оказании услуг мобильной связи в нестационарных торговых объектах, а также распространение неуполномоченным лицом SIM-карт без заключения договора грозит штрафом до 5 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 200 тыс. для юрлиц.

Совершение такого нарушения иностранцем может повлечь административное выдворение из России.

Непредставление или несвоевременное представление оператору связи сведений о пользователях мобильной связи или Интернета (сейчас на это отводится 10 дней) повлечет максимальный штраф в 70 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — 200 тыс. рублей.

Индивидуальные предприниматели будут в этом случае нести такую же ответственность, как и юрлица.

Закон может вступить в силу с 1 января 2018 года.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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