В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий административное наказание за обеспечение анонимного доступа к Интернету и мобильной связи, сообщает "Росбалт".
Заключение договоров об оказании услуг мобильной связи в нестационарных торговых объектах, а также распространение неуполномоченным лицом SIM-карт без заключения договора грозит штрафом до 5 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 200 тыс. для юрлиц.
Совершение такого нарушения иностранцем может повлечь административное выдворение из России.
Непредставление или несвоевременное представление оператору связи сведений о пользователях мобильной связи или Интернета (сейчас на это отводится 10 дней) повлечет максимальный штраф в 70 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — 200 тыс. рублей.
Индивидуальные предприниматели будут в этом случае нести такую же ответственность, как и юрлица.
Закон может вступить в силу с 1 января 2018 года.
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