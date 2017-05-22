Руководитель отдела Барнаульской и Алтайской епархии по взаимодействию с казачеством протоиерей Владислав Лапердин сообщил ТАСС, что сбора подписей за канонизацию Ермака недостаточно — должна быть проведена серьезная работа с историческими документами, которые докажут, что Ермак может быть канонизирован.
Ранее представители организации "Казаки Сибири" на казачьем сходе предложили причислить покорителя Сибири Ермака к лику святых. Для этого, по их мнению, потребуется собрать 500 тысяч подписей.
"Для канонизации святых требуется кропотливая и серьезная работа, и это делается не так просто. Еще в царской России велась такая работа, но та инициативная группа была застигнута Первой мировой войной, и их работа не возымела результатов. Должна вестись серьезная работа по сбору материалов, говорить поверхностно об этом, руководствуясь эмоциями, нельзя", — сказал Лапердин.
По его словам, для того, чтобы поднять вопрос о канонизации, необходимо несколько составляющих, в том числе молитвенная помощь от лица, которое канонизируют, обретение нетленных мощей, явление явных чудес от молитвы конкретному святому.
Лапердин считает, что найти факты, подтверждающие эти моменты, будет проблематично, так как Ермак жил в XVI веке.
Председатель организации "Казаки Сибири" Сергей Рычков заявил, что они будут на верховного атамана высылать эти бумаги, чтобы он "темой занимался, связывался с Московским патриархатом".
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