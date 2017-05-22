МВД предложило ужесточить наказание за отказ водителей от медосвидетельствования на опьянение, пишут "Ведомости".
Подготовленный министерством проект закона опубликован на портале раскрытия проектов нормативных актов (regulation.gov.ru).
Министерство предлагает ужесточить наказание, предусмотренное статьей КоАП об ответствненности за исполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования.
Штраф за отказ предложено увеличить с 30 000 до 35 000 руб., максимальный срок лишения прав — с двух до трех лет. С 30 000 до 35 000 руб. будет увеличен и штраф для водителей, не имеющих прав на управление автомобилем. Сроки административного ареста, который грозит таким водителям, МВД предлагает оставить прежними — от 10 до 15 суток.
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