Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные высказывания сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна в адрес Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова находятся за гранью приличия, передает ТАСС.
"Слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Поэтому, разумеется, давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных и хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями", — подчеркнул Песков.
Он напомнил, что Маккейн хорошо известен "своей маниакальной ненавистью к нашей стране".
"Он является американским политиком, до этого он, безусловно, скатывался на оскорбления, но, наверное, в первый раз — на такие оскорбления за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственным деятелям, тем более такой страны, как США", — сказал Песков.
Ранее Маккейн в эфире американского телевидения грубо высказался в адрес Лаврова и Путина. В частности, он назвал главу российского МИД "марионеткой бандита и убийцы", а также "пропагандистом и приспешником" президента России.
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