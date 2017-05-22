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Песков прокомментировал оскорбления Маккейна в адрес Путина и Лаврова

, ИА "Амител"
Ранее Маккейн назвал главу российского МИД "марионеткой бандита и убийцы"

Фото: puls-planeta.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные высказывания сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна в адрес Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова находятся за гранью приличия, передает ТАСС.

"Слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Поэтому, разумеется, давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных и хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями", — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Маккейн хорошо известен "своей маниакальной ненавистью к нашей стране".

"Он является американским политиком, до этого он, безусловно, скатывался на оскорбления, но, наверное, в первый раз — на такие оскорбления за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственным деятелям, тем более такой страны, как США", — сказал Песков.

Ранее Маккейн в эфире американского телевидения грубо высказался в адрес Лаврова и Путина. В частности, он назвал главу российского МИД "марионеткой бандита и убийцы", а также "пропагандистом и приспешником" президента России. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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