Издание "Совершенно секретно" опубликовало копии секретных документов Службы безопасности Украины (СБУ) об уничтожении улик и очевидцев гибели малайзийского "Боинга" в июле 2014 года под Донецком.
В документе, озаглавленном "План основных организационных, контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий Департамента контрразведки СБУ" и датированным 20 июля 2014-го, сообщается о некоем свидетеле данной авиакатастрофы.
"Располагает доказательствами нарушения законодательства со стороны украинской армии и авиации, а именно расстрела гражданского воздушного судна в небе 17 июля 2014 года", — говорится в копии приказа, подразумевая того самого свидетеля.
В шифрограмме от 24 июля того же года в управление СБУ в Луганской области сообщается, что некоторые из свидетелей произошедшего задержаны.
Один из военнослужащих на месте событий сделал видеозапись случившегося, и, как сообщает источник издания, позднее он был застрелен вне зоны боевых действий.
В приказе от 24 июля 2014-го сотрудникам спецслужбы предписывается "получить данные о наличии возможных свидетелей из числа жителей района, военных и других", а также "использовать эффективные профилактические меры".
В приказе начальнику контрразведки СБУ говорится о необходимости уничтожения "любых материалов, которые указывают на нарушение законодательства со стороны представителей Вооруженных сил Украины".
"В рамках проведения специальной операции уничтожить любые материалы, которые указывают на присутствие боевых самолетов и выполнение боевых задач в указанном районе 17 июля 2014 года", — говорится в копиях документов.
Комментарии