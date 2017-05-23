В отделении почтовой связи под номером 56, расположенном в Барнауле по адресу Никитина, 28, решили обслуживать клиентов через решетки в окнах, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Как сообщает очевидец, он пришел "на почту и обнаружил такую картину": "Обслуживание ведется через форточку в зарешеченном окне, входная дверь в отделение закрыта на ключ. На мой вопрос: В чем дело? — прозвучал следующий ответ: сотрудников не хватает, поэтому обслуживаем так, открывать не будем. Хотя внутри за стойками сидели женщины-работницы почты".
"В общем, я в полном недоумении...", — заключает очевидец. В комментариях к сообщению произошедшему особо не удивлены.
Комментарии