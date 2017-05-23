Вечером, 22 мая, в Барнауле произошло очередное ДТП на улице Эмилии Алексеевой — 80 Гвардейской Дивизии. Причина, как рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22" - яма на дороге.
"Она настолько глубока, что водители вынуждены резко тормозить! Сегодня счастливчики вингроад и маршрутный автобус", — говорится в сообщении.
В автобусе пассажиров не было. Водитель, видимо, ехал в гараж.
В комментариях отмечают, что от улицы 80 Гвардейской Дивизии до проспекта Ленина необходимо всегда держаться правой полосы, чтобы не ехать по ямам - это неписаное правило.
Впрочем, как предполагают некоторые, яма на дороге в пределах ГОСТа, поэтому дорогу и не ремонтируют.
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